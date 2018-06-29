Beşiktaş'ta Güneş'in yardımcısı Guti oldu

İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı, eski siyah beyazlı futbolcu Guti Hernandez oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da start veren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak isim netleşti. Siyah beyazlı kulüp, bir dönem Beşiktaş forması giyen efsane futbolcu Guti Hernandez'i Güneş'in yardımcılığına getirdi. Guti son olarak Real Madrid U19 Takımı'nı çalıştırmıştı.

2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.