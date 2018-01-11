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Beşiktaş'ta gündem Mandzukic !

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun'un rekor bir ücretle Everton'a transfer olmasının ardından boşalan forvet hattı için arayışlar devam ediyor.Beşiktaş'ın hedefindeki isim Juventus'un 31 yaşındaki golcüsü Mandzukic olduğu öğrenildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:44
Beşiktaş'ta gündem Mandzukic !

Beşiktaş, Demba Ba,Slimani ve Iheanacho gibi yıldızların bulunduğu transfer listesinde ilk sıraya ABD ligi MLS'de mücadele eden Orlando City'nin golcüsü Cyle Larin yer alıyordu.Beşiktaş'ta yeni gündem  Juventus'un 31 yaşındaki golcüsü Mandzukic olduğu öğrenildi.

Hırvat golcüye daha önce talip olan ancak ret yanıtı alan Beşiktaş'ın bir kez daha girişimlere başladığı ileri sürüldü..

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın bu transfer için ısrarcı olduğu iddia edildi.

Ara dönemde Beşiktaş'a gelen Vida, vatandaşı Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı..

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