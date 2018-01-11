Beşiktaş'ta gündem Mandzukic !

Beşiktaş, Demba Ba,Slimani ve Iheanacho gibi yıldızların bulunduğu transfer listesinde ilk sıraya ABD ligi MLS'de mücadele eden Orlando City'nin golcüsü Cyle Larin yer alıyordu.Beşiktaş'ta yeni gündem Juventus'un 31 yaşındaki golcüsü Mandzukic olduğu öğrenildi.

Hırvat golcüye daha önce talip olan ancak ret yanıtı alan Beşiktaş'ın bir kez daha girişimlere başladığı ileri sürüldü..

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın bu transfer için ısrarcı olduğu iddia edildi.

Ara dönemde Beşiktaş'a gelen Vida, vatandaşı Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yapmıştı..