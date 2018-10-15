Beşiktaş'ta Göztepe maçının hazırlıkları devam etti

Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, açma germe ve pas çalışmalarıyla devam etti. Yapılan istasyon çalışmalarının ardından dar alanda 2'ye 2 yapılan maçlarla idman tamamlandı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı. Öte yandan sakatlıkları devam eden Adriano ve Ljajic ile milli takımdan bugün dönen Oğuzhan Özyakup da antrenmanda yer almadı.

Siyah beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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