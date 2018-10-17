Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başlarken, U-21 Takımı ile 30'ar dakikadan yapılan çift devreli maç ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda olan; Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-Beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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