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Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !

Önceki gece Pascal Nouma'nın "Come to Beşiktaş" videosunda "Çağırdım dünya yıldızı Beşiktaş'a geliyor" sözleri üzerine Fellaini de sosyal medya hesabından "Geliyorum" paylaşımı yapmıştı. . Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !

22 Aralık 2017 Cuma 10:09
Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Alman devi Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş kadrosuna dünya yıldızı Fellaini'yi katmak istiyor.Önceki gece Pascal Nouma'nın "Come to Beşiktaş" videosunda "Çağırdım dünya yıldızı Beşiktaş'a geliyor" sözleri üzerine Fellaini de sosyal medya hesabından "Geliyorum" paylaşımı yapmıştı. . Beşiktaş'ta Fellaini heyecanı yaşanıyor !

Bayern Münih'in Borussia Dortmund'la oynadığı Almanya Kupası maçını izlemek için.Almanya’ya giden başkan İngiltere’ye geçip ManU ile masaya oturdu..

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Manchester United'da oynayan 30 yaşındaki futbolcu ile son bir görüşme yaptığı iddia edildi.

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