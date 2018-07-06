Beşiktaş'ta Deprem! Ayrılık Sinyali

Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği ancak takımdan ayrılabileceği konuşulan Ryan Babel Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.Kariyerinin başından itibaren formasını giydiği kulüpleri paylaşan Hollandalı yıldız son fotoğrafta "Macera devam ediyor" yazarak ayrılık sinyalini verdi.Beşiktaş Hollandalı futbolcu ile sözleşme yenilemek istemiş ancak Babel'in 3 yıllık kontrat ve yüksek yıllık ücret istemesi görüşmeyi tıkamıştı. Yıldız futbolcunun son paylaşımı siyah beyazlılar ile ipleri kopardığı şeklinde yorumlandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 14:27