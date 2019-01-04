Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ilk idmanına çıktı

Ali DANAŞ - ANTALYA,() -

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan renklerine kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık olarak yapılan antrenmanda yeni transfer Burak Yılmaz da yer aldı. Çalışma öncesinde takımla bir araya gelen tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara Burak Yılmaz'ın transferiyle ilgili konuşma yaptı. İdman öncesinde takım halinde poz veren siyah-beyazlı futbolcular, ardından Antalya kampında sahadaki ilk antrenmanlarına başladılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Burak Yılmaz'ın idman sahasına gelişi

- Şenol Güneş'in sahada konuşması

- Burak Yılmaz ve futbolculardan detaylar

- Genel görüntüler



FOTOĞRAF: Gürkan DURAL



04.01.2019 - Haber Kodu : 190104082

04.01.2019 - Haber Kodu : 190104096

04.01.2019 - Haber Kodu : 190104099