Beşiktaş'ta BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,() -

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19'uncu haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahada yapılan pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman tam sahada yapılan çift devreli çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.