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Beşiktaş'ta Anderson Talisca şoku yaşanıyor !

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca sezon sonunda başka bir takıma satılabilir.Benfica, Anderson Talisca'yı yüksek bir bonservis bedeli ile satmak istiyor.

16 Eylül 2017 Cumartesi 02:06
Beşiktaş'ta Anderson Talisca şoku yaşanıyor !

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maç sonrasında Talisca'nın yaptığı "Benfica maaşımı ödemedi" açıklamaları ile başlayan gerginlik, yıldız oyuncunun sezon başında geri dönmeyi kabul etmemesi ile birlikte tavan yaptı.

BENFICA MENAJERLERE SATIŞ İÇİN TALİMAT VERDİ

Benfica, Anderson Talisca'yı bu yaz olduğu gibi gelecek yaz da ciddi bir rakama satmak için menajerleri görevlendirdi. Portekiz'de yıllık 300 bin euro kazanan Talisca'nın, Beşiktaş'ta en az 1 milyon euro daha yüksek bir maaş aldığı ve İstanbul'da bu nedenle mutlu olduğu kaydedildi.

2 yıllık kiralama için Benfica'ya 5 milyon euro ödeyen Beşiktaş'ın da Talisca'nın bonservisini almak için istekli olduğu, ancak bunun için 20 milyon euro satın alma opsiyonunu ödemesini mümkün görülmediği de ifade edildi.

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Henüz 23 yaşında olan ve Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip edilen Talisca'yı bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a kazandırmak isteyen Başkan Orman, Benfica ile sıkı bir pazarlığa girecek. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibinin yanı sıra Talisca ile de masaya oturacak.

Beşiktaş ile Benfica, sezon başında Talisca'nın ödemesinde yaşanan bir problem nedeniyle Portekiz ekibinin oyuncunun belgelerini göndermemesi nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

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