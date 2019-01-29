Beşiktaş Sompo Japan - Filou Oostende: 80-71

İSTANBUL ()
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya)
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3
FILOU OOSTENDE: Djordjevic 3, Lasisi 9, Fieler 8, Kesteloot 4, Maric 5, Williams 12, Lambrecht, Schwartz 3, Buza, Mwema 3, Desiron 4, Djurisic 20
1'İNCİ PERİYOT: 13-18
İLK YARI: 40-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-59
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13'üncü hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Belçika'nın Filou Oostende takımını 80-71 yendi.