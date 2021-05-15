Beşiktaş Sezonun Son Haftasında Göztepe ile Karşı Karşıya

Beşiktaş'ın Süper Lig’de averajla lider durumda bulunduğu biliniyor ve sezonun 42. son haftasında Göztepe ile karşı karşıya geleceği ifade ediliyordu. Milyonlarca taraftarı bulunan siyah-beyazlı takım şampiyon olmak için Göztepe'yi yenip sarı- kırmızılıların farklı skor ile galip gelmemesini bekleyerek adımlar atacak. Bunun yanı sıra ünlü isim Sergen Yalçın da muhtemel 11'i açıklandı ve konu hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş takımı şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir karşılaşma yaşayacak. Beşiktaş sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30’da Gürsel Aksel Stadı’nda yaşayacak. İlgili maçın hakeminin ise Fırat Aydınus olduğu öğrenildi ve taraftarların bu kritik maçı sabırsızlıkla beklemekte olduğu açııklandı. Beşiktaş, ligin 39. haftasında büyük bir avantaja sahip olmuştu. Ancak son 2 karşılaşmada almış olduğu yenilgiler ile şampiyonluk şansına riske atmıştı. Hatayspor ile yapılan karşılaşma sonrasında Fenerbahçe'nin 7-0’lık bir galibiyet alması ve Galatasaray'a karşı 3 birlik skor ile mağlup olması Beşiktaş'ın şampiyonluk avantajını geride bırakmasına sebep olmuştu. İşte Beşiktaş için önündeki kritik dönem ve Galatasaray ile ilgili yapılan yorumlar… Takım için oldukça önem taşıyan maçlar ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Son 2 maçta mağlubiyet alan ve 81 puanda kaldığı öğrenilen Beşiktaş, sarı-kırmızılıların kendisi ile puanın eşitlemesini ve bunun yanı sıra Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesini engelleyemedi. Şampiyon olmak adına Beşiktaş takımı Göztepe ile önemli bir karşılaşma yaşayacak ve bu maç şampiyonluk yolunda önemli sayılacak. Peki Beşiktaş Galatasaray'ın da oynayacağı maçın sonucunda bekleme konusunda neler yapacak? Zirvede bulunan Galatasaray ve Beşiktaş ikili averajda eşit durumda kalırken son haftada oynanacak olan maçlar sonrasında şampiyon genel averaj ile belirlenecek. Eğer Beşiktaş rakibi ile berabere kalırsa Galatasaray'ın da berabere kalması ya da yenilmesi ile şampiyon olacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 21:22