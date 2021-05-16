Beşiktaş Sergen Yalçın'la Yeni Sözleşme İmzalayacak mı?

Süper Toto Süper Lig’de geçen heyecanlı 41 haftanın sonunda, sıralamalarda birinciliği koruyan lider Beşiktaş, dün akşam Göztepe’yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğun sahibi oldu. Sezon boyunca birçok aksilikler yaşayan takımın, mutluluğu aşikârdı. Sokaklar siyah beyazlı takımın şampiyonluk sesleriyle yankılandı, hava fişekler atıldı. İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen, Beşiktaş taraftarları Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Şampiyonluk sevinciyle, maç sonrası duygusal anlar yaşandı. Takımın uzun süredir sakat olan yıldız futbolcusu Aboubakar ve Cenk Tosun, geçen oynanan Karagümrükspor maçında yaşanan tatsızlıklardan dolayı stadyumda bulunamadı. Tosun, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı canlı videoyla, Aboubakar ve kendisinin şampiyonluk sevincini paylaştı. Maçtan sonra Tosun açıklama yaptı. Açıklamada; “ 4 senedir Beşiktaş’ta oynuyorum, 3 şampiyonluk yaşadım.” İfadelerini kullandı.

Maçtan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kutlamaların ardından Basın toplantısı yapan Yalçın’ın, mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Göztepe deplasmanında 2-1 galibiyetle sonuçlanan maçın ardından şampiyonluk sevinci yaşayan siyah beyazlı futbolcular, takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yaptuğı basın toplantısını basarak kutlama yaptılar. Futbolcu Gökhan Töre, yayıncı kuruluş mikrofonunu alarak çeşitli tezahüratlarda bulundu. Yalçın açıklama sonrasında ise, şampiyonluğun geldiği Göztepe maçının ardından Beyaz TV'ye görüntülü bağlanarak tarihi zaferi değerlendirdi.

Başarılı teknik adamın Beşiktaş’la olan sözleşmesinin uzatıp uzatılmayacağı ise merak konusu. Katıldığı programda Yalçın’a sözleşmeye yönelik sorular soruldu. Beşiktaş ile sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı yönündeki soruya cevap verdi.

Sergen Yalçın, "Daha salı günü maç var, kontrat için henüz bir görüşme olmadı. Salıya kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

EMRE KOCADAĞ MÜJDEYİ VERDİ!

Öte yandan Beşiktaş Kulübü yöneticisi Emre Kocadağ ise Sergen Yalçın'la yeni kontrat konusunda sorun yaşamayacaklarına inandığı söyleyerek taraftara müjdeyi verdi.

TV100'e konuşan Emre Kocadağ, "Hocamızla haftaya oturur konuşuruz. Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah onu tatile sözleşme imzalamış bir şekilde göndeririz." dedi.