 Beşiktaş - Sarpsborg maçından notlar

Şenol Güneş'ten sürpriz 11



Gökhan Töre 857 gün sonra ilk 11'de



Karius ve Ljajic'in ilk Avrupa karşılaşması



Larin 2 maç sonra 11'e döndü



Quaresma, Babel ve Vida yedek kulübesinde



Bu sezon Avrupa'da 7'nci maç



Taraftardan büyük ilgi



Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç'in Sarpsborg takımını konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19:55'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını ise Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak.

KARIUS VE LJAJIC'İN İLK AVRUPA KARŞILAŞMASI

Siyah-Beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Loris Karius ve Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı forma ile ilk kez Avrupa karşılaşmasına çıktı. Bursaspor karşısında kaleyi devralan Karius, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Sarpsborg karşılaşmasına da ilk 11'de başlıyor. Sırp futbolcu Ljajic de ilk kez bir Avrupa Kupası maçında siyah-beyazlı formayı giydi. Malatyaspor karşısında ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Ljajic, Sarpsborg karşısında ilk kez Avrupa kupalarında forma giyecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ 11

Teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg karşısında kaleyi Karius'a emanet etti. Savunmada Gökhan Gönül, Pepe, Roco ve Caner Erkin'i sahaya süren tecrübeli teknik adamın orta sahada tercih ettiği isimler Medel ve Oğuzhan oldu. Bu iki oyuncunun hemen önünde Gökhan Töre, Ljajic ve Lens 3'lüsünü sahaya süren Güneş'in karşılaşmadaki gol umudu ise Larin oldu.

Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı 11 şu şekilde: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Gökhan Töre, Ljajic, Lens, Larin

LARIN 2 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Alvaro Negredo'nun hafta başında takımdan ayrılmasının ardından Cyle Larin, Sarpsborg karşılaşmasında 11'de forma şansı buldu. Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın gol umudu olan Kanadalı golcü, son olarak Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulmuştu.

BU SEZON AVRUPA'DA 7'NCİ MAÇ

Siyah-Beyazlı ekip Sarpsborg maçıyla birlikte bu sezon Avrupa Kupalarındaki 7'nci maçına çıkacak. Daha önce UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında mücadele eden Beşiktaş oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanmayı başardı.Siyah-Beyazlılar deplasmanda oynadığı karşılaşmada LASK Linz'e mağlup olurken, bir sonraki turda da Partizan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı.

GÖKHAN TÖRE 857 GÜN SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Sarpsborg maçında Gökhan Töre'ye ilk 11'de forma şansı verdi. Sakatlığı sebebiyle geçen sezonun büyük kısmında forma giyemeyen Gökhan Töre, Sarpsborg maçıyla birlikte uzun süre sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Gökhan Töre, siyah-beyazlı formayla son olarak 15 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11'de görev almıştı.

QUARESMA, BABEL VE VIDA YEDEK KULÜBESİNDE

Siyah-Beyazlı ekipte son oynanan Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan Quaresma ve Vida Sarpsborg karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Malatyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve Beşiktaş'ın karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Ryan Babel de Avrupa karşılaşmasında yedek soyundu.

Siyah-Beyazlı ekibin yedek kulübesi şu isimlerden oluştu: Tolga - Vida, Necip, Tolgay, Quaresma, Babel, Love

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaş'ın Norveç ekibi Sarpsborg'u konuk ettiği karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlarda büyük ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarı stadın büyük kısmını doldururken, az sayıda Sarpsborg tarafı da karşılaşmayı takip etti.

