Beşiktaş - Sarpsborg: 3-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL ()

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül (Dk. 85 Necip), Pepe, Roco, Caner, Medel, Oğuzhan, Gökhan Töre (Dk. 46 Babel), Ljajic (Dk. 77 Tolgay), Lens, Larin

SARPSBORG: Vasyutin - Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Halvorsen (Dk. 70 Singh), Lund-Nielsen (Dk. 86 Vetti), Zachariassen, Heintz, Muhammed (Dk. 81 Larsen), Mortensen

GOLLER: Dk. 51 Babel, Dk. 69 Roco, Dk. 82 Lens (Beşiktaş) - Dk. 90+4 Zachariassen (Sarpsborg)

SARI KARTLAR: Medel, Roco (Beşiktaş) - Askar (Sarpsborg)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş sahasında Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 51'inci dakikada Babel, 69'uncu dakikada Roco ve 82'nci dakikada Lens kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 90+4'üncü dakikada Zachariassen'den geldi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Genk, Malmö'yü 2-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sarpsborg atağında Rashad Muhammed, Roco'dan sıyrıldıktan sonra topu içeri çevirdi. Ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Heintz'in şutunda Karius topu kornere tokatladı.

27'nci dakikada Sarpsborg serbest vuruş kazandı. Heintz'in kullandığı serbest atışta top karambolde Muhammed'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

29'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Lens ön direğe hareketlenen Larin'i gördü. Larin'in dokunuşunda top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Beşiktaş'ta mutlak gol kaçtı. Savunmanın arkasına sarkan Lens'in içeri çevirdiği topta müsait durumdaki Larin'in topa müdahalesi gol için yeterli olmadı.

51'inci dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Babel'in rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı aşırtma vuruş ağlara gitti: 1-0.

56'ncı dakikada Caner'in kullandığı kornerde Sarpsborg savunması topu uzaklaştırdı. Lens'in kafayla doldurduğu topta Larin'in vuruşu yandan auta çıktı.

65'inci dakikada Ljajic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Larin'in şutu üstten dışarı gitti.

69'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta Ljajic'in ortasında Roco'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.

75'inci dakikada ani gelişen Sarpsborg atağında Heintz'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Muhammed'in vuruşunda Karius gole izin vermedi.

82'nci dakikada Lens'in pasıyla topla buluşan Babel, ceza sahası içerisindeki Oğuzhan'ı gördü. Oğuzhan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Lens, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

90+4'üncü dakikada deplasman ekibinin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda takım arkadaşından seken topa Zachariassen vuruşunu yaptı ve Karius'u avladı: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 mağlup etti.

LJAJIC'İN İLK ASİSTİ, ROCO'NUN İLK GOLÜ

Siyah beyazlı ekipte transfer dönemimde kadroya katılan Adem Ljajic ve Enzo Roco, Sarpsborg'a karşı ilklerini yaşadı. Adem Ljajic yeni takımıyla ilk asistine imza atarken, Enco Roco da siyah beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Adem Ljajic geçti. Sırp oyuncun ortasında Roco'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu.

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