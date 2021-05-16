Beşiktaş Şampiyonluktan Ne Kadar Gelir Elde Etti?

2020-2021 sezonunda 42. haftaya girilen Süper Lig'de son maçların ardından galibiyeti gögüsleyen Beşiktaş aynı zamanda, ciddi bir gelirin de sahibi oldu. Beşiktaş 'Ayak bastı parası'ndan 43 milyon, geçmiş 15 şampiyonluktan 63 milyon, sezon sonu sıralamasından yaklaşık 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon lira alacak. Beşiktaş'ın toplam geliri 230 milyon lirayı geçecek.

Süper Lig'de bu sezon toplam 3 milyar lira olan yayın gelir elde ederken %4'ü TFF’ye, %14'ü de alt ligler için ayrılıyor. Geriye kalan 2 milyar 460 milyonluk gelir de "ayak bastı parası" ile performans ve geçmiş şampiyonluklara göre 21 kulübe pay ediliyor.

Elde edilmiş olan gelirin % 37'si 21 kulübe eşit olarak pay ediliyor. Bu sezon Süper Lig'de rekabet eden takımlar, 910 milyon liralık geliri 43'er milyonluk eşit paylar halinde aralarında bölüşüyor.

Kulüplere verilecek 2 milyar 460 milyonun Türk lirasının %46'sı performans primi olarak dağıtılacak. 1 milyar 130 milyon Türk lirası, galibiyete 2,7 milyon lirası, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olacak kulüplere verilecek.

Toplamda gelirin %11'i yani 270 milyon lira da Spor Toto Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay edilecek. Bu duruma göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde başarılı olan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon Türk lirasını kasasına koyacak.

Bunun dışında 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre ayarlanarak dağıtılacak. Şampiyon Beşiktaş ise 50 milyon liranın sahibi olacak. Listedeki diğer takımlar ise sırası ile haklarına düşen paydan faydalanacaklar.

Siyah-beyazlı takım "ayak bastı parası"ndan 43 milyon, geçmiş 15 şampiyonluktan 63 milyon, sezon sonu liste sıralamasından 50 milyon, performans priminden ise yaklaşık 80 milyon liranın sahibi olacak. Siyah-beyazlı takımın toplam geliri 230 milyon lirayı geçecek.