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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor !

Şampiyonlar Ligi'nde 3.haftanın maçlarında lider Beşiktaş Fransa'da grubun güçlü takımı Monaco ile karşılaştı.Beşiktaş deplasman Monaco'yu 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

18 Ekim 2017 Çarşamba 09:54
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor !

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş fırtınası devam ediyor.İlk 2 haftanın sonunda Porto'yu deplasmanda RB Leipzig'i ise evinde yenen lider Beşiktaş 3.haftanın maçında Fransa'da Monaco ile karşılaştı.

Maça kötü başlayan temsilcimiz Beşiktaş 30.dakikada Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 geriye düştü.Golden sonra toparlanan Beşiktaş hakkında sürekli transfer dedikoduları çıkan Cenk Tosun ile 34.dakikada golü buldu ve maça eşitlik geldi.İlk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda ise oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan temsilcimiz 54.dakikada Babel'in asisti ve Cenk Tosun'un golüyle 2-1 öne geçti.Golden sonra oyun kontrolü tamamen eline geçen temsilcimiz Monacu'yu bu skorla yenerek liderliğini sürdürdü.

BABEL'DEN FENERBAHÇE'Lİ FUTBOLCULARA GÖNDERME

 Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta golden sonra Dirar ile Ozan Tufan'ın gol sevinci akıllara Babel ile Cenk Tosun'un gol sevincini getirdi:DÜnkü maçtan sonra Babel , Cenk Tosun ile olan fotoğrafını paylaşarak altına 'KOPYALANAMAZ' yazdı.Babel'in bu paylaşımı kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

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