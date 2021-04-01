Beşiktaş Sağ Bek İçin Richie Laryea'yı İstiyor

Edinilen son bilgilere göre Beşiktaş'ın yeni sezon transferleri için çalışmalara başladığı haberi öğrenildi. Sezon başlarında siyah-beyazlı takıma Sporting Lizbon'dan katılan Valentin Rosier’i yeni sezonda da kadroda tutmak istiyor. Ancak Beşiktaş yönetimi Rozier’in transferinin gerçekleşmediği durumda bir alternatif sağ bek de belirlemiş bulundu. A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme ise bir haber aktardı ve Atiba'nın önerdiği ve Kanada milli takımda forma giyen Richie Laryea’nın Beşiktaş takımının yeni adayı olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, Süper Lig'e sezona Sporting Lizbon'dan kiralanan Valentin Rosier ile girmişti. Yeni sezonda da Fransız futbolcunun yakaladığı takım uyumu ve form grafiği sebebi ile yola devam etmek isteniyor. Ancak Rosier’in maliyeti sebebi ile transfer gerçekleşmeme ihtimali de bulunmakta. Bu yüzden siyah-beyazlılar yeni sağ bek için alternatif adaylar da oluşturmaya başladı.

Bunun yanı sıra, Sercan Dikmen’in haberine göre MLS'te Toronto forması giyen Richie Laryea’nın Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk transfer adaylarından birisi haline geldiği öğrenildi. İkili ise Kanada milli takımından tanışıyor. Atiba arkadaşını Beşiktaş'a önerdi ve tecrübeli futbolcu Atiba, arkadaşının performansını çok beğendiğini ve onun güvenilir bir isim olduğunu açıkladı. Beşiktaş yönetimi ise bu öneri sonrasında oyuncu ile görüşmeye başladı.

Rozier’in yüksek maliyeti sebebi ile Beşiktaş alternatif isimleri yöneldi ve alternatif isimlerden ilki Laryea oldu. Ancak oyuncuların şu anda kulübüyle sözleşmesi de devam etmekte. Beşiktaş scout ekipleri Laryea’yı takip etti ve olumlu raporda bulundu. Sporting Lizbon tarafından Valentin Rosier adına olumsuz rapor alınması durumunda siyah-beyazlı yöneticiler ile resmi olarak görüşmelere devam edecek.

26 yaşındaki Kanadalı sağ bekin kariyer hayatında yalnızca MLS’de forma giydiği öğrenildi. Laryea, 2016 yaşında profesyonel olarak başladığı kariyer hayatında bugüne kadar toplamda 106 maçta forma giydi ve 9 gol ile 15 asistlik bir performans sergiledi.