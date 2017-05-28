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Beşiktaş Rütbe Yükselterek Şampiyon Oldu!

Beşiktaş, 2016-2017 Turgay Şeren sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve üçüncü yıldızı takmaya hak kazandı...

28 Mayıs 2017 Pazar 20:54
Beşiktaş Rütbe Yükselterek Şampiyon Oldu!

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında 4-0 galip gelerek liğin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti...

Beşiktaş, 6. dakikada Babel'in golüyle Gaziantepspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Gaziantep Stadı, "Şampiyon Beşiktaş" sesleriyle yıkılıyor... Siyah beyazlılar 39. dakikada Oğuzhan Özyakup'un golü ile skoru 2-0'a taşıdı. 66. dakikada Talisca attı, skor 3-0 oldu. Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor! Anderson Talisca 76. dakikada enfes bir gol daha attı: 4-0. Beşiktaş maçı bu skorla tamamladı ve şampiyon olduu.


TRİBÜNDE 30 BİN BEŞİKTAŞLI

BEŞİKTAŞ, deplasmanda olmasına rağmen Gaziantep maçını kendi evinde gibi oynuyor... Ev sahibi ekip, maç için siyah beyazlılara stadın tamamını açtı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından 30 bine yakın taraftarın maçta Beşiktaş’a destek vermek için tribündeki yerini aldı.

VELİ DAHİL HERKES GAZİANTEP’E GİTTİ

Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak olan Veli dahil tüm futbolcular Gaziantep’e götürüldü. Kartal sahaya ideal 11’iyle çıkarken ev sahibinde ise sakat Elyasa ve Victor yok.

190 MİLYON TL KASAYA

Beşiktaş şampiyon olması ile birlikte; TFF’den 100 milyon TL, UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 90 milyon TL alacak.

İŞTE ŞAMPİYONLUK 11'İ

Gaziantepspor: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Aboubakar, Cenk Tosun



Son Güncelleme: 28.05.2017 21:09
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