Beşiktaş Rizespor maçını izle Bein Sports BJK Rize jestyayın netspor canlı maç izle

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Liderlik koltuğunu maç eksiği ve averaj farkıyla Gaziantep'e bırakan Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Beşiktaş Çaykur Rizespor canlı maç bilgileri de maçın başlamasına kısa bir süre kala iki takım taraftarlarınca araştırılıyor. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının başlamasına saniyeler kaldı! Futbolseverler heyecanla Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının başlama düdüğünü bekliyorlar. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının CANLI YAYIN bilgileri ve diğer maç detayları haberimizin devamında sizlerle...

Süper Lig'de liderliği averaj farkı ve maç eksiğiyle Gaziantep'e bırakan Beşiktaş haftayı yeniden lider kapatmak için zorlu Çaykur Rizespor maçına çıkıyor! Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saniyeler içinde başlayacak. Futbolseverler ve iki takım taraftarları da merakla Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının CANLI YAYIN bilgilerini araştırmaya başladılar. Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor da zorlu maçta 3 puan için ter dökecekler. Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI MAÇ! Beşiktaş Çaykur Rizespor CANLI Maç bilgileri haberimizde sizlerle...

CANLI Beşiktaş - Çaykur Rizespor MAÇI

Beşiktaş - Çaykur Rizespor, Süper Lig 17. hafta mücadelesi bu akşam (6 Ocak 2021 Çarşamba) saat 19:00'da başlayacak. Zorlu 90 dakikayı hakem Ümit Öztürk ve yardımcıları yönetecek. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı Vodafone Park'ta Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde seyircisiz olarak oynanacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 HD'den canlı izlenebilecek. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının seyir zevkine ortak olmak isteyen futbolseverler için maçın canlı yayın adresi yayıncı kuruluş beIN Sports 1 kanalı ve Bein Connect platformu oldu.

N'Sakala yedeğe Rıdvan 11'e

Beşiktaş'ta N'Sakala yedeğe çekiliyor. Geçen hafta ilk 11 başlayan N'Sakala 1 penaltı yaptırarak takımının golünde katkı sunsa da maçın genelinde gösterdiği performans nedeniyle yedeğe çekilecek. Beşiktaş'ın genç beki Rıdvan'ın bu akşam Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Aboubakar Kadroda

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, annesinin vefatının ardından gittiği Kamerun'dan döndü ve kadroya dahil oldu. 2 haftadır kadroda olmayan Aboubakar'ın antrenman eksikliği nedeniyle bu akşam Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de başlaması beklenmese de maçın gidişatına göre görev alması bekleniyor. Beşiktaş'ın bu akşam Çaykur Rizespor karşısına Larin'le başlaması, kanatlarda da Ghezzal ve N'koudou'nun yer alması planlanıyor.

Ghezzal Döndü

Sivasspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından geçen hafta Kayserispor'a karşı forma giyemeyen Rachid Ghezzal, bu akşam Çaykur Rizespor maç kadrosunda yerini aldı. Performansıyla alkış toplayan yıldız oyuncunun bu akşam maça ilk 11 başlaması bekleniyor.

Adem Ljajic Forma Giyecek mi?

Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi ise Adem Ljajic oldu. Sakatlığını atlatan Adem Ljajic kadroya dahil edildi. Uzunca bir süredir forma giyemeyen ve özel hayatında problemler yaşadığı iddia edilen yıldız oyuncunun bu akşam ilk 11 başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Ljajic'in Rizespor maçında şans bulması halinde takımda kalacağına dair tahminler de güçlük kazanacak.

Çaykur Rizespor'da geçen hafta Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Yasin Pehlivan bu akşam maçta forma giyemeyecek. Yasin PEhlivan'ın yanı sıra Loic Remy, Fernando Boldrin, D. Melnjak ve E. Dilaver'in de sakatlıkları bulunuyor. Bu isimlerinde Beşiktaş'a karşı forma giymeleri beklenmiyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor ile rakip oluyor. Zirveyi averaj farkıyla Gaziantep'e devreden Kara Kartal, bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşısında galip gelerek en yakın rakibi Gaziantep ile puan farkını 3'e yükseltmenin peşinde. Galatasaray'ın da yenildiği haftada Kartal zirve yarışının hakimi olmak istiyor. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor ise İstanbul'da sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor! Beşiktaş Çaykur Rizespor CANLI MAÇ bilgilerine haberimizde sizler için yer verdik...

Süper Lig'de zirve yarışının giderek kızıştığı 17. haftada heyecan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçıyla tavan yapıyor! Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK bu sezon gösterdiği flaş performansı bu haftada sürdürerek MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından 1. sıraya yerleşti. 31 puanla ancak averaj farkıyla 2. sırada yer alan Beşiktaş ise tekrar lider olabilmek ve puan farkını açabilmek için zorlu haftada Çaykur Rizespor'u yenmek istiyor. Heyecanın doruğa ulaşacağı akşam da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor! Maç kısa süre içinde başlayacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor CANLI MAÇ!

Beşiktaş Çaykur Rizespor Maçı Canlı

Beşiktaş zorlu haftada Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 19:00'da start alacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını da Serkan Ok, Yiğit Arslan ve Erdem Bayık yapacaklar. İki takımın ilk 11'leri kısa süre içinde açıklanacak ve haberimizde yerini alacak. Zorlu maçta Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, S. Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor'u yenmek istiyor. Çaykur Rizespor ise birçok yıldızından yararlanamayacağı haftada Beşiktaş'a çelme takmanın peşinde. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı canlı!

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 HD kanalından naklen ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler ve iki takım taraftarları için Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının canlı yayın adresi televizyonda beIN Sports HD 1 ekranları oldu.

Beşiktaş'ta Sevindiren Haberler

Beşiktaş'ta zorlu Çaykur Rizespor maçı öncesi sevindiren haberler peş peşe geliyor. Annesi vefat eden ve cenaze merasimi için Kamerun'a giden Vincent Aboubakar döndü! Takımın maç öncesi son antrenmanında da yer alan Aboubakar bu akşam maçta forma giyebilecek. Öte yandan geçen hafta Kayseri deplasmanına sakatlığı nedeniyle götürülmeyen R. Ghezzal da sakatlığını atlatarak ilk 11'de oynayabilecek duruma geldi. Ayrıca Adem Ljajic de sakatlığını atlatarak kadrodaki yerini aldı. Her ne kadar uzun süredir formasından uzak kalsa da Ljajic'te görev verilmesi halinde formayı giyebilecek.

Rizespor'da Önemli Eksikler

Bu akşam Beşiktaş deplasmanında puan veya puanlar almak için mücadele verecek Çaykur Rizespor'da geçen hafta kırmızı kartla oyun dışı kalan Yasin Pehlivan bu akşam Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek. Öte yandan forvet oyuncusu Loic Remy'nin de devam eden sakatlığı bulunuyor. Ayrıca E. Dilaver, Melnjak ve Fernando Boldrin'in de sakatlıkları bulunuyor.

İki Takımda Son Durumlar

Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ın 31 puanı bulunuyor. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor ise 15 maçta 20 puan toplamış durumda. Beşiktaş bu akşam galip gelmesi durumunda puanını 34 yapacak ve liderlik koltuğuna, farkı 3'e çıkararak oturacak. Çaykur Rizespor galip gelmesi durumunda ise puanını 23 yapacak ve 12. sıradan 8. sıraya kadar yükselme şansı yakalayacak.

Güven Yalçın Yedeğe

Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'e geçen Güven Yalçın bu akşam yedeğe çekilecek. Aboubakar'ın ilk 11 başlamaması halinde dahi Larin'in forvette görev alması ve etkisiz görüntüsüyle dikkat çeken Güven Yalçın'ın bu hafta Rizespor'a karşı yedekte oturması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 20:05