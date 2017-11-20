Beşiktaş-Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman , hangi kanalda ?

UEFA Şampiyonlar G Grubu 5.Hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu Vodofone Park'ta konuk edecek.Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Porto karşısına tarih yazmaya çıkıyor. G Grubu'nda lider durumda bulanan Beşiktaş 5. maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Porto ile kendi sahasında karşılaşacak.

Beşiktaş yarın akşam eğer Porto'yu yenerse bir ilke de imza atmış olucak.Hem ilk kez gruptan çıkıcak hem de Türkiye tarihinin Avrupa'da grubunda en çok puan toplayan takımı olacak.Porto'yu ilk maçta 3-1 yenen Beşiktaş ardından Leipzig’e 2-0 ve Monaco’ya 2-1 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı takım, son olarak Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ - PORTO ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA ?

21 Kasım Salı günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş-Porto karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.