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Beşiktaş'lı Yönetici'den Galatasaray ve Fenerbahçe camialarını kızdıracak sözler !

Beşiktaş'lı Yönetici Porto maçından sonra yaptığı açıklamada Eskiden bizi yok sayıp, '3 değil 2 büyük var' derlerdi. Şimdi ise tek büyük var. O da Beşiktaş" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

15 Eylül 2017 Cuma 14:40
Beşiktaş'lı Yönetici'den Galatasaray ve Fenerbahçe camialarını kızdıracak sözler !

Devler Ligi'ne Porto deplasmanında galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın keyfine diyecek yok. Dönüş yolculuğu sırasında yöneticilerden ezeli rakiplere çarpıcı mesajlar geldi. Bir yönetici, "Eskiden bizi yok sayıp, '3 değil 2 büyük var' derlerdi. Şimdi tek büyük var. O da Beşiktaş" ifadesini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNUN GURURU

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın köy takımlarına elendiğini söyleyen yöneticiler, "Biz Avrupa devini deplasmanda dize getirdik. Türk futbolunun bir kez daha gururu olduk" diye konuştu.

ARADAKİ MAKAS AÇILIYOR

Futbol otoriteleri de Beşiktaş ile ezeli rakipleri arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çekerken, "Hem saha içinde hem saha dışında büyük bir başarı hikayesi yazılıyor" dedi.

FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK HASRETİ

F.Bahçe'nin 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğini, G.Saray'ın da 2 yıldır Avrupa'da olmadığına dikkat çeken otoriteler, "Artık Beşiktaş'ı durdurmak çok zor olacak" görüşünde birleşti.

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