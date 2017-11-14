Beşiktaş Kulübü'nden 'balona rövaşata atan adama' müthiş teklif !

Balona rövaşata atmaya çalışan adamın vidyosu kısa süre içerisinde sosyal meyda aracılığıyla binlerce kişi tarafından izlenildi.Büyük beğeni toplayan vidyodaki kişinin de kimliği belli oldu.Balona rövaşata atmaya çalışan adamın 22 yaşındaki Gülbay Türkücü olduğu öğrenildi.

Balona rövaşata atmaya çalışan adamın en büyük hayali bu vidyo sayesinde gerçek oluyor.22 yaşındaki Gülbay Türkücü'nün en büyük hayali Beşiktaş'ın yurtdışındaki bir Şampiyonlar Ligi maçını statdan izlemek olduğu öğrenildi.

Ailesinin kayıp diye ilan verdiği gencin Ankara'da yaşadığı ve ailesiyle görüşmek istemediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Beşiktaş Kulübü'nden 22 yaşındaki Gülbay Türkücü ile ilgili yapılan açıklamada “Bu güzel arkadaşa ulaşmaya çalışıyoruz. Talebiyle ilgili güzel bir takım haberlerimiz var” denildi.