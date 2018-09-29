Beşiktaş - Kayserispor maçından notlar (YENİDEN)

- Sol bek Medel'e emanet

- Güneş'ten Love sürprizi

- Beşiktaş'ta iki önemli eksik

- Siyah beyazlı takımın yabancı ziyaretçileri

Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaştı. 11 puanı bulunan siyah beyazlılar Kayserispor'u yendiği takdirde maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükselecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor mücadelesine geçen haftadan 3 değişiklik yaparak çıktı. Hafta boyunca merak edilen sol bekte kimin oynayacağı sorusunun cevabı Gary Medel oldu. Cezalı olan Caner Erkin ve sakat olan Adriano'nun yerine sol beke Şilili futbolcuyu koyan Şenol Güneş, stoper ikilisinde ise Pepe ve Vida'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Medel'den oluşturdu.

Orta sahada Atiba'nın yanında Oğuzhan'ı görevlendiren Güneş'in hücumdaki sürprizi ise Vagner Love oldu. Bu sezon hiç şans vermediği Brezilyalı oyuncuyu Kayserispor karşısında ilk kez tercih eden Şenol Güneş, Ryan Babel'i de sol açıktaki yerine geri çekti. Siyah beyazlıların hücumdaki diğer oyuncuları ise Quaresma ve Ljajic oldu.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin bitiminde kırmızı kart gören Caner Erkin ile iki haftadır sakat olan ve antrenmanlara çıkmayan Adriano'yu kullanamadı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCI ZİYARETÇİLERİ

Beşiktaş'ın Kayserispor maçını seyretmek üzere farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de tribünlerdeki yerlerini aldı. Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile konsoloslar Liu Zengxian ve Cui Wei beraberindeki heyet ile karşılaşmayı seyretmek için Vodafone Park'a geldi. Bunun yanı sıra Medel forması giyen Şilili taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini aldılar.

FOTOĞRAFLI