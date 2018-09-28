Beşiktaş, Kayserispor maçı için kampa girdi

İSTANBUL, ()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapan siyah beyazlılar, ana bölümde taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirdi. Tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, yarın 19.00'da Vodafone Park'ta Kayserispor ile karşılacak.