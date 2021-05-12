Beşiktaş- Karagümrük Maçı Sonrası Arbede Çıktı! Bir Menajer Göz Altına Alındı

Şampiyonluktan önceki son viraja giren takımlar büyük bir rekabet ile haftaya başladı. 3 büyük takımın arasında yaşanan rekbet gitgide büyüyorken lider konumda olan Beşiktaş Fatih Karagümrük’e mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'te bugün gerçekleşen maçlar ile puan durumu tamamı ile değişti. Önceki sıralamaya göre ilk sırada yer alan Beşiktaş, 3 sırada yer alan Galatasaray ile puanı eşitlendi. Galatasaray'da sevinç naraları varken Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ise gerilim hakimdi. Beşiktaş, Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup olduktan sonra maçın bitme düdüğü ile taraflar birbirine saldırdı. Gergin dakikaların yaşandığı olaya polis müdahale etti.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao ile yaşanan tartışmanın Ardından Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanılan arbedenin ardından Ndao takım otobüsüne bindirilirken, Menajer Hakan Korkmaz polis ekipleri tarafından, polis merkezine götürüldü. Çekişmeli geçen maçın ardından kulüpler birbirine girdi. Beşiktaş ve Fatih Karagümrük arasında çıkan tartışmanın ardından kavga büyüdü. Büyüyen kavga koridorlara taştı, olay kontrolsüz bir şekilde büyüyünce güvenlik güçleri bile müdahale edemedi.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının sonrasında Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan korkmaz ile Karagümrük'ten Alassane Ndao arasında aniden tartışma çıktı. İki taraf arasında çıkan arbedenin ardından Ndao takım otobüsüne bindirilirken, Hakan Korkmaz ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gelişmenin ardından Karagümrük ten Alassane Ndao, Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu. Spor şubeye bağlı polisler ise şikayet üzerine Hakan Korkmaz'ı gözaltına aldı.

Gözaltına Alındı

Beşiktaşlı Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz'ın polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Maçın bitiş düdüğü ile başlayan kavga büyümüş, çıkan kavgada iki kulübe birbirine girmiş kontrolsüz bir şekilde kavga soyunma odasına kadar taşmıştı. Beşiktaş ile Karagümrük arasında çıkan tartışmayı güvenlik güçleri dahi olayı yatıştıramadı. Olaya polis müdahil oldu.