İSTANBUL () - Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp, Fransız stoperin yarın saat 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin’in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır. Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45’te İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek" denildi.
Beşiktaş, Isimat-Mirin'i açıkladı
İSTANBUL () - Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, Fransız stoperin yarın saat 06.45'te...
İSTANBUL () - Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı.