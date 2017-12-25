Beşiktaş'ın yıldız isimlerine kanca ! Cenk Tosun'dan sonra sıra Babel'de !

Beşiktaş'ın özelikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı sonrası yıldız isimlerine teklifler yağıyor.Beşikta Yönetimi'ne Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun'un ardından Ryan Babel içinde teklif geldi.Beşiktaş'ta Çin'den gelen bir teklif yönetimi şaşkına çevirdi..

Bu sezon yakaladığı istikrar ve başarılı grafiği ile adeta ikinci baharını yaşayan Ryan Babel için şimdilik adı açıklanmayan bir Çin ekibinin ciddi bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı öğrenildi..14 milyon euro teklif yapan Çin kulübünün ara transfer döneminde Babel'e resmi sözleşme imzalatmak için harekete geçeceği bildirildi..

Beşiktaş Yönetimi'nin bu teklif karşısında nasıl bir yol izliyeceği ise merak konusu oldu.