Beşiktaş'ın rakibi Genk evinde güldü

Malmö geriden gelerek kazandı

İSTANBUL () - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Genk sahasında oynadığı lig maçında AS Eupen'i 2-1 mağlup etti.

Maçın 18'inci dakikasında Genk, Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 2'nci yarısında yine 65'inci dakikada Trossard'ın golüyle ev sahibi ekip skoru 2-0 yaptı. Konuk ekip AS Eupen'in tek golü ise 81'inci dakikada Cheick Keita'dan geldi. Genk, mücadeleyi 2-1 kazanarak Belçika Ligi 1'inci Ligi'nde puanını 29'a çıkarttı ve 11'inci haftayı lider tamamladı.

Beşiktaş'ın bir diğer rakibi İsveç temsilcisi Malmö ise evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Hammarby'ı 2-1 mağlup etti. 31'inci dakikada Jilion Hamad'ın penaltı golüyle konuk ekip 1-0 geçti. İkinci yarının henüz başında 47'nci dakikada Marcus Antonsson'un golüyle durumu eşitleyen Malmö, 57'nci dakikada Markus Rosenberg'in golüyle evinde kazanmasını bildi.