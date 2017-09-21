Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez Türkiye'ye dönüyor !

Teknik direktör adayları arasında, Capello, Zaccheroni ve Luis Enrique gibi dünyaca ünlü hocaların yanı sıra Roberto Carlos gibi tanıdık isimler de yer alan kırmızı beyazlılara sürpriz bir teknik adam önerisi geldi.



Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve şu an Real Madrid'in alt yapısında görev yapan Guti Hernandez, Antalyaspor'a önerildi. Guti’nin de Türkiye’de geçirdiği günleri unutamadığı ve teklif gelmesi halinde geri çevirmeyeceği ifade edildi.



Real Madrid efsanesi 2010 yılında geldiği Beşiktaş'ta 40 maçta forma giymiş ve 12 gole imza atmıştı.