Beşiktaş'ın bel kemiği Tosic'e teklif...

Her fırsatta kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istediğini söyleyen Tosic'e 3 kulüpten teklif geldiği iddiası ortaya atıldı..Beşiktaş'a geldiği günden beri gösterdiği performans ve savaşcı kimliği ile taraftarların sevgilisi haline gelen Tosic'e teklif yağıyor.Dusko Tosic için St.Etienne, Chicago Fire ve Trabzonspor takımlarının nabız yokladığı öğrenildi.

Özellikle St.Etienne'nin geçtiğimiz günlerde Tosic için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi.

Vida'nın transferi ile forma şavaşlarının başladığı Beşiktaş'ta nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu oldu.