Beşiktaş'ın Arsenal'in yıldız ismi Giroud'un peşinde !

Cenk Tosun , İngiltere'nin köklü kulüplerinden Everton'a artık çok daha yakın ... Transfer görüşmeleri için İngiltere'de bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Arsenal’den ayrılmak isteyen Fransız yıldızın peşine düştüğü öğrenildi.

Beşiktaş, Everton'a imza atmaya hazırlanan Cenk Tosun'un yerini dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmaya hazırlanıyor. .Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen 31 yaşındaki forvetin menajeri ile de temasa geçen Orman, Cenk işinin resmiyete dökülmesinden sonra Giroud'u noktalayacağı ileri sürüldü. .

Bu arada Mario Balotelli'nin de menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi.