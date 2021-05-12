Beşiktaş'ın 2 Futbolcusu, Karagümrük Maçında Yaşanan Olaylar Nedeniyle PFDK'ye Sevk Edildi

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrük maçında yaşanan olaylar nedeniyle gergin dakikalar yaşanmıştı. Yaşanılan olayların ardından furbolcuların PFDK sevkleri gerçekleşti. Siyah-beyazlı takımda Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen futbolcular oldu.

Siyah-beyazlı takımın kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maçın sonrasında soyunma odası, koridorlar adeta savaş alanına dönmüştü. Olay o kadar çok büyüdü ki sahada bulunan güvenlik güçlerinin müdahalesi az gelince polis ekipleri de olaya müdahil oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından PFDK'ye sevk edilen isimler ise belli oldu.

Tedbirli Olarak Sevk Edildiler

Siyah-beyazlı takımının yıldız futbolcusu Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar tedbirli olarak PFDK'ye sevki gerçekleştiren futbolculardan olurken rakip takımda da PFDK’ya sevk edilen isim oldu

Fatih Karagümrük'ten de Enzo Roco PFDK'ye sevk edilen isim oldu. Ayrıca siyah-beyazlı Kulübü, "usulsüz seyirci alınması" nedeni ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeni ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeni ile Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de son viraja girerken 41. haftada oynanan Beşiktaş Karagümrük maçında tatsız olaylar yaşanmıştı. Siyah-beyazlı takımın kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maçın sonrasında soyunma odası koridorları adeta savaş alanına dönmüştü. Yaşanılan olayların ardından bazı futbolcuların PFDK'ye sevki gerçekleştirildi. Beşiktaş Fatih Karagümrük arasında çıkan olay giderek alevlenmişti.

Siyah beyazlı takımın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeni ile, Vincent Aboubakar ise "sportmenliğe aykırı hareket" nedeni ile tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen futbolcular arasında yerini aldı.

Beşiktaş Kulübü; saha olayları, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketler nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.