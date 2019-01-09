Beşiktaş ikinci yarıda kazandı

Beşiktaş - Afjet Afyonspor: 5-1

Olgucan KALKAN / ANTALYA () - İkinci devre hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u 5-1 yendi.

Siyah beyazlı ekip karşılaşmaya Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Hüseyin, Medel, Necip, Quaresma, Oğuzhan, Lens ve Larin 11'i ile başladı. Afjet Afyonspor ise Oleksandr Rupka, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Bayram Çetin, Gökhan Kardeş, Nazmi Candoğan, Metin Yüksel, Onurcan Güler, Ersel Aslıyüksek, Onur Toprak, Oltan Karakullukçu 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 30'uncu dakikada Oğuzhan Özyakup net bir gol fırsatından faydalanamadı. Lens'in pasıyla ceza sahası içerisinde giren Oğuzhan'ın topu sol ayağına çekip yaptığı vuruşta Afyonspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı. Jeremain Lens, 1 dakika içerisinde 2 gol pozisyonundan faydalanamadı. Quaresma'nın 3 rakibinden sıyrıldıktan sonra verdiği ara pasla savunma arkasına sarkan Lens'in çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti. Hemen sonrasında sağ kanattan Medel'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hollanda oyuncunun vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

İlk yarısının son dakikasında Afyonspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak doğrudan ağlara gitti.

Teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ikinci yarısında Hüseyin'in yerine Fatih Aksoy, Gökhan Gönül'ün yerine Dorukhan Toköz, Oğuzhan'ın yerine Ljajic, Quaresma'nın yerine Güven'i sahaya sürdü. Mücadelenin 48'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Güven'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Fatih Aksoy'un içeri çevirdiği topta Cyle Larin meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Beşiktaş 51'inci dakikada Ljajic'in golüyle 2-1 öne geçti. Güven'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Ljajic geçti. Sırp oyuncunun sert şutunda top filelere gitti. 53'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic kullandığı kornerde Güven topu arka direğe aşırttı. Rahat pozisyondaki Larin topu ağlara gönderdi. Şenol Güneş ikinci yarıda oyuncu değişiklerine devam etti. Medel'in yerine Babel, Vida'nın yerine Roco, Lens'in yerine Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu. 79'uncu dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Necip ortaladı, arka direkteki Fatih'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. Bu golün ardından Larin, yerini Oğuzhan Aydoğan'a bıraktı. Siyah beyazlı ekipte son oyuncu değişikliği 88'inci dakikada yapıldı. İkinci yarıda oyuna dahil olan Dorukhan'ın yerine genç oyuncu Ege Atlam oyuna dahil oldu. Mücadelenin skorunu 90'ıncı dakikada Ryan Babel belirledi. Atılan ara pasıyla ceza sahasına giren Babel, kaleciden sıyrıldıktan sonra topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş Afjet Afyonspor'u 5-1 mağlup etti.

LENS DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş adına sahada dikkat çeken isim Jeremain Lens oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında 2 pozisyondan faydalanamayan Lens, çalışkanlığıyla beğeni kazandı. Hollandalı yıldız, özellikle mücadelenin ilk yarısında girdiği kademelerle alkış aldı.

MIRIN - VİDA UYUMU

Beşiktaş savunmasında Vida ve Mirin ilk kez yan yana görev aldı. İki oyuncu Vida'nın oyundan çıktığı dakikaya kadar savunmada hata yapmadı. Uyumlu bir görüntü çizen ikili, sezonun ikinci yarısı için umut verdi.

LARIN YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Dün oynanan Helmond Sport karşılaşmasında galibiyet golünü atan Cyle Larin, Afjet Afyonspor karşılaşmasını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 48'inci dakikasında Fatih'in asistiyle maçta durumu 1-1'e getiren Kanadalı golcü, bu golün 5 dakika sonrasında Güven'in asistinde bir kez daha topu ağlara gönderdi. Larin 80'inci dakikada yerini genç futbolcu Oğuzhan Oydoğan'a bıraktı.

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