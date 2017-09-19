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Beşiktaş hem ligde hem Avrupa'da kafaya oynuyor !

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nin ardından ligde de galibiye serisine devam ediyor.Beşiktaş kendi sahasında Atiker Konyaspor'u Cenk ve Quaresma'nın golleriyle 2-0 yendi.

19 Eylül 2017 Salı 09:56
Beşiktaş hem ligde hem Avrupa'da kafaya oynuyor !

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor mücadelesinde görev alamadı. Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yokluğunda savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Tolgay Arslan şans buldu. Hastalığı dolayısıyla Porto mücadelesinde kadrodan çıkarılan Tolgay, bir maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic, Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.

Şenol Güneş, savunmanın göbeğinde Gary Medel'e şans verdi. Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Medel, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren ve 16 dakika süre alan Şilili futbolcu,Porto mücadelesinde de yedekten gelip 25 dakika şans buldu. Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Jeremain Lens ve Necip Uysal yedek soyundu. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, maç kadrosunda yer almadı.

Vodafone Park'ta tamamen dolu tribünler önünde maça istekli başlayan Beşiktaş'ın golü bulması gecikmedi. 10. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasına iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. Son günlerin formda ismi Cenk Tosun Konyaspor ağlarını toplamda 7. kez havalandırmış oldu. İlk yarıda başka bir pozisyon olmadı ve siyah beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda vites artıran Beşiktaş, Cenk Tosun'la 2. golün sinyallerini verdi. 66. dakikada sahneye çıkan Ricardo Quaresma attığı harika golle Dolmabahçe'yi ayağa kaldırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.

Beşiktaş adına güzel geçen gecede derbi öncesi tek kötü haber Adriano'nun sakatlanması oldu. Brezilyalı oyuncu ilk yarının sonlarına doğru yerini Necip'e bıraktı.

Böylece 13 puana çıkan Kartal, averajla lider Galatasaray'ın ardından haftayı 2. sırada tamamladı. Bu sezon 4. kez yenilen Konyaspor ise 3 puanda kaldı..

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