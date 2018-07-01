Beşiktaş, günün ikinci idmanını yaptı

Babel kızıl saçlarıyla ilgi odağı oldu

Ali DANAŞ - SAMORİN,()

Beşiktaş, Samorin kampının ikinci gününü akşam idmanı ile tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürerken izinleri biten Ryan Babel ve Gökhan Töre çalışmanın tamamında yer aldı. Ryan Babel kızıl renge boyadığı saçlarıyla özellikle genç futbolcuların ilgi odağı oldu. Babel'in bu sabah kampa katılan Oğuzhan ile birlikte hazır durumda gelmesi Şenol Güneş'i memnun ederken, her iki futbolcu da doğrudan takım çalışmalarına dahil edildi. Siyah beyazlı takımda Dünya Kupası'nda yer aldıkları için yaklaşık 2-3 hafta sonra kampa katılacak olan Pepe, Quaresma ve Vida haricinde eksik olan futbolcular Medel ve Adriano oldu. Medel ve Adriano'nun birkaç gün içinde Samorin'e geleceği bildirildi.

Isınma ve kondisyon oyunları ile başlayan idman, topla çalışılan istasyon hareketleri ile devam etti. İkinci bölümde iki ayrı gruba ayrılan futbolcular, dar sahada kalecilerin de görev aldığı çift kale maçlar yaptı. Antrenman koşu çalışmaları ile sona erdi.

Beşiktaş, Samorin kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenman

- Ryan Babel ve Gökhan Töre'den detaylar