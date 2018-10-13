Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL, ()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı. Diğer oyuncular antrenmana sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Sonrasında U-21 takımı ile karma çift devreli antrenman maçı yapıldı. Maç 2-2 berabere sona erdi.

Öte yandan, siyah beyazlılar sosyal sorumluluk projesi kapsamında Birleşmiş Milletler ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrası Vakfı (WALD) işbirliği ile özel konukları vardı. Konuklar, teknik direktör Şenol Güneş'e plaket takdim ettiler, antrenmanı izlediler ve oyuncularımızla antrenman sonrası hatıra fotoğraf çektirdiler.

Siyah beyazlı ekip hazırlıklarına 15 Ekim Pazartesi günü saat 17:00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

FOTOĞRAFLI