Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü 

İSTANBUL, ()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. İdman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başlarken küçük oyunlar sonrası pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.

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