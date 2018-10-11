Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL, ()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

TOLGA ZENGİN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek ve Beşiktaş A Takım Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen'in doğum günü, antrenman öncesinde pasta kesilerek kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşlarında; Zengin, Çiçek ve Türkmen'e mutluluklar diledi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)