Beşiktaş- Gençlerbirliği Maçı Hangi Kanalda Yayımlanacak, İlk 11'ler kim?

Heyecanlı karşılaşma bugün 16:00'da başlıyor işte ilk 11 oyuncular ve maçın hangi kanalda yayımlanacağı haberimizde. Maça dair merak edilen detayları haberimizi okuyarak bu detaylara ulaşabilirsiniz

Beşiktaş- Gençlerbirliği Maçı Hangi Kanalda Yayımlanacak, İlk 11'ler kim?

Beşiktaş- Gençlerbirliği karşılaşması saat 16:00 da başlayacak. Siyah-beyazlı takım 3 puan ile zirve takibine devam ettirmek istiyor.  Gençlerbirliği  ise  kartalların karşısında kazanmak için oldukça hırslı  gözüküyor.

Siyah-beyazlılar,  Süper Lig'in 25 haftasında Gençlerbirliği'ne misafir alacak. Hakem ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.  Ligde  zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım;  15 galibiyet, 3 beraberlik ve toplamda 48 puan topladı,  bugün Gençlerbirliği ile çıkacak olduğu karşılaşmada da siyah-beyazlı takımın amacı zirve takibini sürdürmek.

Beşiktaş maçında ilk 11; Ersin, Necip, Welinton, Josef, Atiba, Roısıer, Ghezzal, Aboubakar, Ljajıc, Rosıer, Dorukhan

Gençlerbirliği’nde  ilk 11; Sefa, Ayıte, Soner, Mugnı, Zargo, Furman, Polomat, Candeıas, Arda, Johansson

Hangi Kanalda yayımlanacak?

Heyecanlı bu maç beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 15:52
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