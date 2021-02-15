Beşiktaş- Gençlerbirliği Maçı Hangi Kanalda Yayımlanacak, İlk 11'ler kim?

Beşiktaş- Gençlerbirliği karşılaşması saat 16:00 da başlayacak. Siyah-beyazlı takım 3 puan ile zirve takibine devam ettirmek istiyor. Gençlerbirliği ise kartalların karşısında kazanmak için oldukça hırslı gözüküyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 25 haftasında Gençlerbirliği'ne misafir alacak. Hakem ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Ligde zirve yarışına giren siyah-beyazlı takım; 15 galibiyet, 3 beraberlik ve toplamda 48 puan topladı, bugün Gençlerbirliği ile çıkacak olduğu karşılaşmada da siyah-beyazlı takımın amacı zirve takibini sürdürmek.

Beşiktaş maçında ilk 11; Ersin, Necip, Welinton, Josef, Atiba, Roısıer, Ghezzal, Aboubakar, Ljajıc, Rosıer, Dorukhan

Gençlerbirliği’nde ilk 11; Sefa, Ayıte, Soner, Mugnı, Zargo, Furman, Polomat, Candeıas, Arda, Johansson

Hangi Kanalda yayımlanacak?

Heyecanlı bu maç beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 15:52