Beşiktaş- Gaziantep Maçı Hangi Kanalda ve Ne Zaman?

Süper Lig'in heyecanla geçen 28 haftasında geride bıraktık, 29. haftasında, Beşiktaş Gaziantep'i misafir edecek. Beşiktaş için bu maç oldukça önemli, zirve yarışında olan siyah-beyazlı takım 3 almak puan için hazırlıkları tamamladı. şampiyonluğa adım adım gidilen bu yolda nefesler tutuldu, takımlar için her maç oldukça önemli. Şampiyonluk yolunda alınan her puan, takımı zafere taşıyacak. bu maç Beşiktaş için oldukça önemli bu maçı kazanması durumunda, rakip konumda olan Galatasaray’a karşı çok büyük bir avantaj sağlayacak.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep karşılaşacak.

Maç Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş Gaziantep maçı 6 Mart günü saat 19: 00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.6 mart cumartesi günü yayımlanacak maç için geri sayım başladı ve nefesler tutuldu. Naklen yayımlanacak olan maçları beIN Sports 1 de izleyebilirsiniz.

Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde kampa gelecek takım, Monteron'unda takıma dönmesi ile birlikte siyah-beyazlıların tek eksiği Cenk Tosun oldu. Geçtiğimiz haftalarda oynalımam Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan golcü futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında forma giyemeyecek. Cenk Tosun'un Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarına katılması bekleniyor.

8. Buluşma

Siyah-beyazlı takım, Gaziantep ile şimdiye kadar 8 kere karşılaştı 3'ü Lig 5 tanesi Türkiye Kupası olmak üzere bu karşılaşmalarda Beşiktaş 3 mağlubiyet 5 galibiyet kazandı. İki takım arasında şimdiye kadar hiç beraberlik yaşanmadan. Siyah-beyazlıların ev sahipliği yaptığı 4 maçta Beşiktaş galip geldi. Beşiktaş, Gaziantep FK kalesine 13 gol atarken kendi kalesinde ise 2 gol gördü.

Malatyaspor deplasmanı ile bir süre seyahat etmeyecek olan siyah-beyazlı takım, 5'lik ve bir Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Önümüzdeki ayın 2. haftasında Erzurumspor deplasmanına gidecek olan takım, yaklaşık bir buçuk ay boyunca şehir dışına maç için başka bir şehirde bulunmayacak.