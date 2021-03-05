Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'de önceki gün Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kendi sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından ligin zirvesindeki yarış iyice kızıştı. Topladığı 57 puanla ligin zirvesinde bulunan Galatasaray'ı geçmek isteyen aynı puanlı Beşiktaş, Gaziantep FK ile evinde yapacağı maçtan 3 paun çıkararak zirveye kurulmak istiyor. Yakalanan bu büyük fırsatı tepmek istemeyen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş maça konsantre oldu.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler ligin zirvesini yakından ilgilendirenyayınlanacağını merak ediyor. Peki Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ligin yeni liderinin belirlenebileceğiyarın (cumartesi)başlayacak. Beşiktaş'ın stadyumuoynanacak maçcanlı yayınlanacak.

Siyah beyazlıların dört maçlık galibiyet serisi bulunuyor!

Oynadığı son maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, ligde oynadığı 26 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ligde 27 maç oynayan konuk ekip Gaziantep FK ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı ve kendine 7'inci sırada yer buldu. Ligde son yenilgisinin Trabzonspor'dan alan Beşiktaş, oynadığı son 4 maçın hepsinde galip geldi. Siyah beyazlılarda yarın oynanacak Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri halinde Valentin Rosier, Necip Uysal, Josef de Souza ile Rachid Ghezzal cezalı duruma düşecek ve Başakşehir maçında forma giyemeyecek.