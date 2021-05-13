Beşiktaş, Galatasaray, Malatyaspor Taraftarları Biribirine Girdi

Süper Lig'de tarihi sezon  bu hafta sonlanıyor.  Cumartesi günü oynanacak olan maçlarda Süper Lig'in şampiyonu belli olacak. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş, Galatasaray, Malatyaspor Taraftarları Biribirine Girdi

Yeni Malatyaspor'da taraftarları Galatasaray maçı öncesi teşvik iddialarına karşın "#MalatyaŞerefiyleOynar" etiketi ile paylaşım yapmaya başladı. Bu paylaşımlar sosyal medyada zirveye oturdu.  Malatya taraftarından bu hareketine karşılık  sarı-kırmızılı takımın taraftarları ise "#AmaBeşiktaşOynamaz" etiketinin altında  çok sayıda paylaşım yaptım.  Galatasaraylı taraftarlar, ezeli rakiplerinin sezon içinde hakemler tarafından  korunduğunu iddia eden paylaşımlar yaptı.  Beşiktaş taraftarı ise sosyal medyada  Galatasaraylı taraftarlara büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'de tarihi sezon  bu hafta sonlanıyor.  Cumartesi günü oynanacak olan maçlarda Süper Lig'in şampiyonu belli olacak. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray kazandığı maçla lider konumda bulunan Beşiktaş ile puanını eşitledi. Siyah-beyazlı takım ve  sarı-kırmızılı takım zirvede aynı puanı paylaşırken  Beşiktaş Kulübü 2 gollük bir averajla liderlik koltuğunda yerini alıyor. Siyah-beyazlı takımın olası Göztepe galibiyetinde Galatasaraylıların bu sene  Süper Lig’te şampiyon olmak için tek şansı,  ilerleyen günlerde  gerçekleşecek olan karşılaşmasında rakip takımın filelerini  bol bol havalandırması gerekecek. Sarı kırmızı takım Yeni Malatyaspor karşısında bol gollü bir zafer alarak aradaki averajı sıfırlaması gerekiyor. Cumartesi gününde çok az bir süre kala  takımın tarafları sosyal medyada birbirine girdi.  

Karşılaşma öncesinde Yeni Malatyaspor'a yönelik teşvik iddiaları gündemde  yerini alırken,  taraftarlar sosyal medyada "#MalatyaŞerefiyleOynar" etiketi ile bu iddialara  sert tepki gösterdi. Diğer yandan  sarı-kırmızılı takımın  taraftarları buna karşılık Beşiktaş'ın sezon içinde hakemler tarafından  korunum kullandıklarını iddia ettikleri paylaşımlarıyla "#AmaBeşiktaşOynamaz" etiketi ile paylaşımlarda bulunuyor.  Şu anlık liderlik koltuğuna oturan siyah-beyazlı takımın taraftarları ise sosyal medyada  yine aynı etiketin altında takımlarının şampiyon olacağına yönelik inançlarını gösteren paylaşımlar yapıyor.

Süper Lig'de bu hafta şampiyon belli olacak.  Cumartesi günü oynanacak olan maçlarda Süper Lig'in şampiyonluğu için taraftarlar nefesini tuttu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray kazandığı galibiyet ile lider konumda bulunan Beşiktaş ile puanını eşitledi. Siyah-beyazlı takım ve  sarı-kırmızılı takım zirvede aynı puanı paylaşırken  Beşiktaş Kulübü 2 gollük bir averajla liderlik koltuğunda yerini alıyor

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