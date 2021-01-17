Beşiktaş Galatasaray derbisi izle BJK GS Bein Sports 1 jestyayın netspor canlı maç izle

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Beşiktaş Galatasaray canlı izle Bein Sports 1 BJK GS canlı maç izle

Spor Toto Süper Lig 19. haftada Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Zirve mücadelesinin iyiden iyiye kızıştığı zorlu haftada Beşiktaş ve Galatasaray zorlu sınavda karşı karşıya geliyorlar! İstanbul'da yoğun kar yağışı altında oynanacak kritik derbide kazanan zirve yarışında rakiplerinin önüne geçmiş olacak. Beşiktaş'ta son hafta alınan beraberlik moralleri bozsa da genel olarak olumlu hava hakim. Galatasaray'da ise transfer hariç işler iyiye gidiyor ve son dakika Muslera sürprizi yaşandı! Futbolseverler de şimdi merakla Beşiktaş Galatasaray canlı derbi detaylarını araştırıyorlar! Beşiktaş Galatasaray canlı maç!

Süper Lig'in yeni haftasında lider Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor. Zirve yarışında rakiplerinin önüne geçmek isteyen iki ekip: Beşiktaş ve Galatasaray'ın kozlarını paylaşacağı gecede gülen taraf kim olacak? İstanbul'da yoğun kar yağışı altında oynanması beklenen heyecan dolu Beşiktaş Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Kritik virajda zirve kimin olacak? Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon beklenenin üstünde performans göstererek Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline gelen Kara Kartal, son 6 lig maçında son hafta hariç 5 galibiyet aldı, son hafta ise Hatay deplasmanında berabere kaldı. Fatih Terim'li Galatasaray ise kritik puan kayıpları yaşayarak zirveden biraz uzaklaşsa da yakın takibini sürdürüyor. Galatasaray bu akşam Beşiktaş'ı yenmesi durumunda zirveyi Beşiktaş'tan devralacak! Beşiktaş - Galatasaray canlı maç bilgileri haberimizde sizlerle...

Beşiktaş Galatasaray Derbisi CANLI

Spor TOTO Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş Galatasaray derbisi bu akşam saat 19:00'da start alıyor. Vodafone Park Stadında seyircisiz oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Gollü ve kıran kırana geçmesi beklenen Beşiktaş Galatasaray derbisinde iki takımında açık bir futbol sergilemesi bekleniyor. Derbinin sonucunda hava durumu da etkili olabilir. İstanbul'da yoğun kar yağışı altında oynanması beklenen Beşiktaş Galatasaray maçı, yüksek mücadele gücü ve kış atmosferiyle seyircilere keyifli bir futbol şöleni sunacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi Bein Sports hd 1 Kanalından CANLI ve kesintisiz olarak yayınlanacak. İki takım taraftarları ve diğer futbolseverler heyecan dolu Beşiktaş - Galatasaray derbisini yayıncı kuruluş beIN Sports 1 Ekranlarından naklen takip edebilecekler. Bein Connect üzerinden de şifreli olarak Beşiktaş Galatasaray derbisi canlı izlenebilecek.

Diagne mi Larin mi?

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı nedeniyle oynamayacağı gecede gözler Diagne'nin üstünde olacak. Bu sezon attığı 9 golle katkı sunan Mbaye Diagne, Galatasaray'ın ilk 11'inde tek forvet olarak görev yapacak. Beşiktaş'ta ise 11 gollü Larin ile 9 gollü Vincent Aboubakar aynı anda sahada olacaklar. Sergen Yalçın hücuma dönük coşkulu futbolundan Galatasaray'a karşı da ödün vermeyecek. Diagne mi Larin mi? Karşılaştırmaları da maç öncesi taraftarlarca yapılmaya başlandı. Zorlu gecede iki ekibin de hücum oyuncularının performansları derbide sonucu belirleyecek.

Derbi Kar Altında Oynanacak!

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaşacağı zorlu derbi kar yağışına sahne olacak! -1 Derece soğukluğunda saat 19.00'da başlayacak mücadelede, saat itibariyle yoğun kar yağışı da bekleniyor. Meteoroloji de İstanbul için saat 19:00'da kar yağışı beklentisini yineledi.

İki Takımda Eksikler

Zorlu derbi öncesi Beşiktaş'ta tek eksik isim sarı kart cezalısı Welinton olurken Galatasaray'da ise Emre Taşdemir, Falcao ve Omar Elabdellaoui kadroda bulunmayan isimler oldular. Zorlu maçta iki ekipte eksiklerine karşı sahadan 3 puanla ayrılıp Liderlik koltuğu için mücadele verecekler.

Okan İlk 11'de Muslera Yedekte

Galatasaray'da ağır sakatlığını atlatan ve artık takımla birlikte çalışmalara da başlayan Muslera sevinci yaşanıyor! Fernando Muslera bu akşam Terim'in yer vermesi halinde yedekler arasında bulunabilecek. Yediği gollerle eleştiriler alan kaleci Fatih Öztürk'ün ilk 11'de başlaması beklenmezken bu akşam Galatasaray kalesini Okan Kocuk koruyacak.

Arda İlk 11'de

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin kaptanı Arda Turan 11'de olacak. Orta sahayı Taylan - Donk - Belhanda üçlüsünden kurması beklenen Terim'in kanatlarda Arda - Oğulcan ve ileri uçta Diagne'yi görevlendirmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Atiba - Josef Birlikte

Hücumda Larin ve Aboubakar'ın aynı anda sahaya süren Sergen Yalçın orta sahayı da güçlü tutmak istiyor. Orta alanda defansif yönleri kuvvetli Atiba ve Josef de Souza ikilisine formayı vermesi beklenen tecrübeli teknik adamın Oğuzhan Özyakup'u da önlerinde oynatacağı düşünülüyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 18:54