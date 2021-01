Beşiktaş Galatasaray canlı izle Bein Sports 1 BJK GS canlı maç izle

Beşiktaş Galatasaray canlı izle. Beşiktaş Galatasaray canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray Bein Sports 1 izle! Beşiktaş Galatasaray canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray Bein Sports 1 izle. BJK GS canlı maç izle! Beşiktaş Galatasaray maç yayını. Donmadan Beşiktaş Galatasaray Bein Sports 1 izle.

Beşiktaş Galatasaray Derbisi izle!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında gözler heyecanla beklenen Beşiktaş Galatasaray derbisinde! Kar yağışlı İstanbul akşamında Beşiktaş sahası Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlıyor! Maçın başlamasına artık sayılı dakikalar kaldı ve futbolseverler heyecanla Beşiktaş Galatasaray derbisinin başlama düdüğünü bekliyorlar. Bir yandan da Beşiktaş Galatasaray derbisi CANLI MAÇ YAYINI bilgileri dört koldan araştırılıyor. Beşiktaş Galatasaray canlı derbi bilgileri ve diğer maç detayları haberimizin devamında sizlerle...

Beşiktaş Galatasaray derbisi izle BJK GS Bein Sports 1 jestyayın netspor canlı maç izle

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının kızıştığı haftada Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor! Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon beklentilerin üstünde bir performansla zirvede yer alan Beşiktaş, Fatih Terim'li Galatasaray'a karşı! Zirve yarışının düğüm maçlarından biri olarak gözüken zorlu derbide Beşiktaş mı yoksa Galatasaray mı sahadan galip ayrılacak? Kıran kırana geçmesi beklenen Beşiktaş Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu ve artık geri sayım başladı. Bol Kar yağışının yaşandığı soğuk bir İstanbul akşamında kozlarını paylaşacak iki ekipte liderlik adına galibiyet arayışında olacak. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin CANLI MAÇ bilgileri haberimizde sizlerle...

CANLI Beşiktaş - Galatasaray Derbisi

Spor Toto Süper Lig 19. hafta Beşiktaş - Galatasaray derbisi bu akşam (17 Ocak Pazar) saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park Stadyumunda Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran, Halis Özkahya ve Tarık Ongun yapacaklar. Derbinin VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi ev sahibi Beşiktaş 35 puan ve +18 averajla aynı puanlı ancak averajı düşük Fenerbahçe'nin üstünde 1. sırada yer alırken, deplasman ekibi Galatasaray 33 puanla Gaziantep'in altında 4. sırada bulunuyor. Bu akşam Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı devirmesi halinde 36 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe oturacak! Beşiktaş galip gelirse zirve koltuğunu bu haftada devam ettirme şansı yakalayacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports HD 1 kanalından CANLI olarak yayınlanacak. Futbolseverler zorlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yayıncı kuruluş Bein Sports 1 HD kanalından naklen izleyebilecekler. Ayrıca Bein Connect platformundan da dev Beşiktaş Galatasaray derbi heyecanı şifreli olarak yaşanacak.

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Welinton geçen hafta Hatay deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle bu akşam Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Cezası nedeniyle derbide görev alamayacak Welinton yerine Sergen Yalçın'ın ilk 11'e Vida'nın yanında kime forma vereceği merak konusu oluyor.

Galatasaray'da Eksikler

Zorlu Beşiktaş derbisinde Vodafone Park'a konuk olacak Galatasaray'da, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyorlar. Öte yandan Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza neticesinde tedavisi halen süren Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui de bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Muslera Sürprizi

Galatasaray'da Fernando Muslera sürprizi yaşanıyor! Çaykur Rizespor deplasmanında yaşadığı ağır sakatlığı atlatan Uruguaylı file bekçisi takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Fernando Muslera'nın bu akşam Beşiktaş maç kadrosunda da yer alabileceği öğrenildi! Teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Muslera ilk 11 olmasa da ilk 18 içindeki yerini alarak kulübede bulunacak.

Feghouli Döndü

Uzun süreli sakatlığı bulunan Cezayirli kanat oyuncusu S. Feghouli de bu akşam Beşiktaş derbisinde kadroda yer alabilecek. Yıldız oyuncu 15. haftada Trabzonspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmış ve bu haftaya kadar forma giyememişti. Teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Feghouli bu akşam maça ilk 11'de başlayabilir.

İrfan Can Yetişmedi

Başakşehir'le yoğun transfer pazarlığı sürerken İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a artık imza atması bekleniyor. Sponsorlarla birlikte İrfan Can transferini bitirme aşamasına gelen Cimbom, İrfan Can Kahveci'yi bu akşam Beşiktaş derbisine yetiştiremedi. Ancak Fenerbahçe'nin transfer bombalarını peş peşe patlattığı ve Son olarak Mesut Özil'e imza attırdığı bir dönemde teknik direktör Fatih Terim'in de yükselen serzenişleri sonrası Galatasaray yönetiminin transferde harekata başlayıp uçakları peş peşe indirmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 18:55