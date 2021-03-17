Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi netleşti!

Süper Lig'de son 7 maçta 6 galibiyet alan Beşiktaş, bir maç eksiği bulunmasına rağmen 63 puanla zirvede yer alıyor. Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kuapsı yarı final maçında Başakşehir'i 3-2 yenen siyah beyazlılar, kupada da finale çıktı. Son zamanlardaki yüksek performansıyla dikkat çeken Beşiktaş, 21 Mart Pazar günü ligdeki kötü gidişatına engel olamayan Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Beşiktaş bu maçta galip gelerek önemli bir virajı kayıpsız atlatmak istiyor, 58 puanlı Fenerbahçe ise şampiyonluk yolundaki rakibi Beşiktaş'ı devirerek zirveye yaklaşmak istiyor.

Derbinin hakemi Halil Umut Meler!

Süper Lig'de zirve yarışını derinden etkileyecek Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak bu dev derbini yönetecek hakemin ise Halil Umut Meler olduğu kaydedildi. Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu ise Meler'in yardımcılıklarını üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakeminin Suat Arslanboğa olacağı belirtildi. Bu sezon Vodafone Park'ta Halil Umut Meler'in yönettiği 3 maçta Beşiktaş sadece 1 maçı kazanabildi.

19 Mart Cuma

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek 19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler 16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol 16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge 19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar