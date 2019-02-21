Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak.
Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz ve Serkan Tokat yapacak.
Süper Lig'in 23. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.30 Göztepe - Trabzonspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU 
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor: HÜSEYİN GÖÇEK 
23 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: CÜNEYT ÇAKIR 
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: ABDULKADİR BİTİGEN 
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: HALİS ÖZKAHYA 
24 ŞUBAT PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: HALİL UMUT MELER 
16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ARDA KARDEŞLER 
19.00 Galatasaray - Akhisarspor: SUAT ARSLANBOĞA 
25 ŞUBAT PAZARTESİ:
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: BÜLENT YILDIRIM

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