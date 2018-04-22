Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig 30'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, Vodafone Park'ta oynanacak.

Kritik mücadele öncesi hakem kadrosu ve ilk 11'ler şu şekilde:

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib