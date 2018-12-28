İSTANBUL, () -
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Tayfun Şener
BEŞİKTAŞ: Arelya, Ceren, Janset, Rykhliuk, Hümay, Belien, Pınar (L), Zeynep, Merve, Dilara, Fatma, İkbal
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Ezgi, Simge (L), Meliha
SETLER: 0-3 (16-25, 16-25, 17-25)
SÜRE: 71 dakika (21, 25, 25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 ile geçti ve birinci devreyi 34.300 puanla lider kapattı.
Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
İSTANBUL, () - SALON: TVF Burhan Felek HAKEMLER: Ramazan Çevik, Tayfun Şener BEŞİKTAŞ: Arelya, Ceren, Janset, Rykhliuk, Hümay, Belien, Pınar (L), Zeynep, Merve, Dilara, Fatma, İkbal ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza,...
İSTANBUL, () -
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