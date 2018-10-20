Beşiktaş Düzce’de galip

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE () - Düzce Belediyespor, Voleybol Erkekler 1'inci Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan maçın 1'inci setinde Düzce Belediyespor'a karşı oldukça rahat bir oyun ortaya koydu ve seti zorlanmadan 25-14 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. 2'nci sette üstün olan taraf Düzce Belediyespor olurken bu seti 25-22 kazanarak maçta durumu 1-1 yaptı. Maçın 3'üncü setinde başabaş mücadelede Beşiktaş, Düzce Belediyespor’u 25-21 yenerek durumu maçı 2-1'e getirdi. Maçın 4'üncü seti büyük çekişmeye sahne olurken, Beşiktaş seti 25-20 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı

Bu sonuçla Düzce Belediyespor Voleybol Takımı ligde ikinci mağlubiyetini almış oldu.

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