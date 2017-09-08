Beşiktaş, Domagoj Vida ile prensip anlaşmasına vardı !

Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği Domagoj Vida transferinde Dinamo Kiev'le anlaşmaya varamayınca Hırvat yıldızın transferini Ocak ayına erteledi.

Hürriyet'in haberine göre Ocak'ta serbest kalacak olan Domagoj Vida ile Beşiktaş arasında protokol anlaşması imzalanırken anlaşmaya dair sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Taraflar, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi bir araya gelerek prensipte anlaşırken anlaşmaya 7 milyon euro'luk tazminat maddesi eklendi. Buna göre taraflardan biri Ocak ayında bu transferden vazgeçerse diğer tarafa 7 milyon euro ödeyecek.

Transferin son gününde de gelme ihtimali konuşulan Vida için Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, oyuncuyla ilgili olarak ''Büyük olasılıkla devre arasında gelecek'' dedi.